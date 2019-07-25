Контрабанду более тысячи пачек сигарет пресекли псковские пограничники

09:49, 25 июля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли четыре попытки незаконного перемещения через госграницу России табачной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в общей сложности специалисты изъяли более тысячи пачек сигарет.

Так, пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе на выездном из России направлении выявили две партии сигарет, которые были укрыты в грузовых автомобилях Mercedes и Scania. В первом случае сигареты находились в кабине за панелями обшивки салона и под спальным матрасом. Во втором — они были выявлены в тайнике, оборудованном в полу под местом отдыха водителя.

Также в пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе пограничники нашли сигареты, которые были укрыты под обшивкой левого крыла багажного отделения легкового автомобиля Toyota. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин России, который ехал в Эстонию.

А в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе при аналогичных обстоятельствах специалисты пограничного управления нашли сигареты, укрытые в кабине грузовика Volvo под сиденьями водителя и пассажира.

Все изъятые сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.