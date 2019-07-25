Контрабанду более тысячи пачек сигарет пресекли псковские пограничники
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли четыре попытки незаконного перемещения через госграницу России табачной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в общей сложности специалисты изъяли более тысячи пачек сигарет.
Так, пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе на выездном из России направлении выявили две партии сигарет, которые были укрыты в грузовых автомобилях Mercedes и Scania. В первом случае сигареты находились в кабине за панелями обшивки салона и под спальным матрасом. Во втором — они были выявлены в тайнике, оборудованном в полу под местом отдыха водителя.
Также в пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе пограничники нашли сигареты, которые были укрыты под обшивкой левого крыла багажного отделения легкового автомобиля Toyota. За рулём иномарки находился 64-летний гражданин России, который ехал в Эстонию.
А в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе при аналогичных обстоятельствах специалисты пограничного управления нашли сигареты, укрытые в кабине грузовика Volvo под сиденьями водителя и пассажира.
Все изъятые сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.