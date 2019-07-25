Разобраться в ситуации с постройками на улице Садовой в Дно пообещала советник губернатора Татьяна Пахомова

11:18, 25 июля 2019, ПАИ

В Дно общественный советник губернатора Псковской области по местному самоуправлению, начальник территориального отделения социальной защиты по Дновскому району Татьяна Пахомова пообещала местным жителям разобраться в ситуации с их постройками на улице Садовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили помощники советника.

Как рассказали местные жители, 40 лет назад на этой улице было болото, с одобрения местной администрации его осушили и засыпали грунтом. Некоторые жители сделали себе там огород, другие – поставили гаражи.

В 2018 году жители получили штраф в размере 5 тысяч рублей за незаконный захват земли, после чего в суде они пытались узаконить постройки. Сейчас администрация города Дно угрожает, по словам жителей, сносом. При этом в документах эта земля и сейчас числится как болото.

Татьяна Пахомова пообещала разобраться в этом вопросе и найти мирные пути решения, власть, по ее мнению, должна быть «с человеческим лицом», должна не штрафовать людей, а помогать им. Все 15 человек хотят узаконить свои постройки на этой земле и готовы платить налоги.