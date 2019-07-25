Депутат: Новые правила благоустройства избавят Псков от хаоса

12:30, 25 июля 2019, ПАИ

Новые правила благоустройства Пскова могут быть утверждены уже в сентябре 2019 года. Документ планируется внести на сессию Псковской городской Думы. Как рассказал в эфире ПАИ — Live депутат Псковской городской Думы, исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков, в правилах пять основных направлений работы. В их числе: правила размещения вывесок, дизайн-код, праздничное оформление города, контроль за соблюдением правил благоустройства.

«Существующие правила были приняты гордумой в 2011 году и в них вносились изменения. Но в 2017 году приказом минстроя были приняты методически рекомендации по разработке правил благоустройства. Появлялись новые разделы. Документ должен выходить на новый качественный уровень. В 2018 году губернатор поручил разработать изменения в правила благоустройства», - рассказал депутат.

Вопрос был вынесен на обсуждение общественности, принимались предложения псковичей и рекомендации экспертов. «В первом квартале 2019 года все они были обобщены», - уточнил Григорий Стороненков.

Документ уже был представлен главе региона и получил высокую оценку. Парламентариям Пскова рекомендовано принять его на сентябрьской сессии.

По словам Григория Стороненкова, новые правила избавят Псков от хаоса. «Ранее дизайн-код вообще отсутствовал, а вывески были упомянуты вскользь. А у нас древний город. Вывески не согласуются с фасадом здания, некрасивые витрины - все это создает некое ощущение хаоса. Документ исправит это, поменяет вид нашего города», - сказал парламентарий.