Александр Братчиков представил проект правил благоустройства Пскова

13:53, 22 июля 2019, ПАИ

Проект правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова представил глава администрации города Александр Братчиков. Об этом с совещания по внесению изменений в правила благоустройства передает корреспондент Псковского агентства информации.

В своем выступлении сити-менеджер пояснил о том, что в первом квартале 2019 года проект прошел общественное обсуждение, а поступившие предложения нашли в нем отражение. В процессе утверждения правил благоустройства также проведут оценку регионального воздействия.

Так, в правила благоустройства вносят 5 новых разделов, в том числе правила размещения вывесок с дизайн-кодом, содержание фасадов зданий, строений, сооружений и так далее. В новой редакции изложены 6 разделов, касающихся озеленения и требований к доступности среды.

Александр Братчиков представил примеры неправильного размещения вывесок других городов, которых, по его словам, хватает и в Пскове. Чего стоило открытие зоомагазина рядом с шашлычной.

Он рассказал об этапах выбора вывесок, которые включают в себя деление территории на типовую и историческую зону, зеленые зоны, а затем показал удачные типы вывесок. Александр Братчиков подчеркнул, что в проекте много визуализации, чтобы он был понятен каждому жителю города.

Также сити-менеджер добавил, что сейчас разрабатываются дизайн-коды для размещения и оформления рекламных конструкций, ярмарок и нестационарных торговых объектов.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов обратил внимание, что данный проект — это огромный плюс для развития Пскова. Он считает, что надо ужесточить меры взыскания для тех, кто не будет соблюдать новые правила благоустройства.

Алексей Кириллов высказал мнение, что штраф в 500 рублей никого не озаботит. Он подчеркнул, что Общественная палата региона считает необходимым увеличить размер штрафных санкций за нарушение правил благоустройства, в том числе за вывески, парковки на газонах и другие распространённые нарушения, о которых также сообщают на сайте губернатора.

При этом, по словам Алексея Кириллова, надо обратить внимание и на саму процедуру составления протоколов, работы административных комиссий. Он отметил, что общественные обсуждения проводились «достаточно бурно», и учет мнения граждан всегда должен присутствовать. По его словам, необходимо идти к тем целевым показателям, которые указаны в проекте «Комфортная городская среда» — 30% граждан должны участвовать в ее формировании.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что это абсолютно справедливые замечания. По его мнению, необходимо провести работу по рассмотрению вопроса об увеличении штрафов, проработать сами механизмы, а также перенять опыт Москвы и посмотреть, как применяют меры воздействия в столице.

Глава региона отметил, что необходимо пересмотреть составы административных комиссий в районах, поскольку можно пригласить много неравнодушных людей и общественников, чтобы комиссия была эффективным инструментом в этой работе.

Александр Братчиков по окончании обсуждения предложил применить в этой сфере государственно-частное партнерство. Михаил Ведерников отметил, что это хорошее предложение.