30 коллективов из России, Латвии и Белоруссии выступят на рок-концертах в Пскове

14:55, 25 июля 2019, ПАИ

30 коллективов из России, Латвии и Белоруссии выступят на двух рок-концертах в Пскове. Они пройдут 27 и 28 июля в рамках Международного фестиваля живой музыки «Добрый РОК». Оба дня концертная площадка у Троицкого моста, которая получила название «Красная площадь», будет работать с 14:00 до 22:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также на фестивале предусмотрены развлечения для всей семьи, сюрпризы, розыгрыши подарков и сувениров. Вход на концерт бесплатный.

Как отметили организаторы мероприятия, за 7-летнюю историю фестиваль «Добрый РОК» вырос в целое движение, «попасть в которое стремятся молодые коллективы со всей России и стран ближнего зарубежья». За эти годы поступили более 350 заявок от групп, играющих живую музыку, в фестивале же смогли принять участие более 150 коллективов из России, Эстонии, Латвии, Белоруссии и Финляндии.

Фестиваль представляет собой сезон отборочных концертов, который проходит с сентября по май в клубах Пскова. Традиционно он завершается двухдневным гала-концертом в июле. В 2016-2017 годах фестиваль собрал более 6 тысяч зрителей.

В этом году фестиваль проводится на пожертвования, собранные на краудфандинговой площадке «Планета». Среди тех, кто также оказал финансовую помощь в организации мероприятия, - Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Фестиваль пройдет при поддержке Управления культуры администрации Пскова, Управления городского хозяйства, Отдела потребительского рынка и услуг, Парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.