Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове

17:04, 25 июля 2019, ПАИ

Серьёзным испытанием для полиции назвал прошедшие в Пскове в конце июня 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 25 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель Управления отметил, что мероприятия такого масштаба были впервые проведены на территории региона, в них приняли участие 204 тыс. человек.

Алексей Овсянников рассказал, что на Ганзу в Пскове остро не хватало народных дружинников, численность которых в обычные дни он считает достаточной.

«Для нас это было серьезное испытание, долго готовилось, и все прошло успешно», - заявил глава областного УМВД. Он добавил, что после Ганзейских дней была проведена «работа над ошибками» с администрацией, с органами профилактики и другими структурами.