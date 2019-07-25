В благоустройстве детской площадки в дновском селе Выскодь приняла участие советник губернатора Татьяна Пахомова

17:28, 25 июля 2019, ПАИ

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отделения социальной защиты по Дновскому району, секретарь Дновского местного отеления «Единой России» Татьяна Пахомова приняла участие в благоустройстве детской площадки в селе Выскодь Дновского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», партийцы выкосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу, горки.

Уже в эти выходные, 27 июля, жители села Выскодь будут отмечать День деревни.

Татьяна Пахомова отметила, что в июле уже отпраздновали дни деревень жители Морино, Белошкино, Гаврово, Юрково, Лукомово, Заклинье. Праздничная программа объединила людей, а общий сход сельчан позволил обсудить насущные проблемы, высказать предложения по благоустройству, добавила она.

«Для всех нас родные деревни – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В ближайшее время на общий праздник соберутся жители Нинково, Выскодь, Скугры, Дачное, Филиппково, Хотовань, Искра. Подготовка конкурсно-игровой программы уже в разгаре», - сообщила Татьяна Пахомова.