0
18:12
Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
17:55
Новые правила благоустройства Пскова: ПАИ-live с Григорием Стороненковым
17:04
Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове
16:41
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
16:16
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
16:05
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
15:41
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
Еще новости
Общество

В благоустройстве детской площадки в дновском селе Выскодь приняла участие советник губернатора Татьяна Пахомова

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отделения социальной защиты по Дновскому району, секретарь Дновского местного отеления «Единой России» Татьяна Пахомова приняла участие в благоустройстве детской площадки в селе Выскодь Дновского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», партийцы выкосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу, горки.

Уже в эти выходные, 27 июля, жители села Выскодь будут отмечать День деревни.

Татьяна Пахомова отметила, что в июле уже отпраздновали дни деревень жители Морино, Белошкино, Гаврово, Юрково, Лукомово, Заклинье. Праздничная программа объединила людей, а общий сход сельчан позволил обсудить насущные проблемы, высказать предложения по благоустройству, добавила она.

«Для всех нас родные деревни – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В ближайшее время на общий праздник соберутся жители Нинково, Выскодь, Скугры, Дачное, Филиппково, Хотовань, Искра. Подготовка конкурсно-игровой программы уже в разгаре», - сообщила Татьяна Пахомова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы - 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы На избирательных участках для петербуржцев в Псковской области будут работать наблюдатели Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Пустошкинского района района Иван Штылин подал документы в ТИК Шагом вперёд назвал Александр Брод открытие в Псковской области избирательных участков на выборах губернатора Петербурга Сергей Мезенцев подал документы для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района Шесть человек сдали документы для регистрации кандидатами на довыборы в Псковскую гордуму Два кандидата-самовыдвиженца не будут участвовать в допвыборах в Псковское облсобрание Галина Неваленная подала документы в ТИК для регистрации кандидатом на выборах в гордуму Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания Выдвинутая «Единой Россией» на пост главы Дновского района Татьяна Пахомова подала документы ТИК
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
25 июля 2019
Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове
25 июля 2019
Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
25 июля 2019
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
25 июля 2019
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
25 июля 2019
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
25 июля 2019
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ
25 июля 2019
От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
25 июля 2019
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов

Идет загрузка...