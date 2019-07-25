В благоустройстве детской площадки в дновском селе Выскодь приняла участие советник губернатора Татьяна Пахомова
Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отделения социальной защиты по Дновскому району, секретарь Дновского местного отеления «Единой России» Татьяна Пахомова приняла участие в благоустройстве детской площадки в селе Выскодь Дновского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», партийцы выкосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу, горки.
Уже в эти выходные, 27 июля, жители села Выскодь будут отмечать День деревни.
Татьяна Пахомова отметила, что в июле уже отпраздновали дни деревень жители Морино, Белошкино, Гаврово, Юрково, Лукомово, Заклинье. Праздничная программа объединила людей, а общий сход сельчан позволил обсудить насущные проблемы, высказать предложения по благоустройству, добавила она.
«Для всех нас родные деревни – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В ближайшее время на общий праздник соберутся жители Нинково, Выскодь, Скугры, Дачное, Филиппково, Хотовань, Искра. Подготовка конкурсно-игровой программы уже в разгаре», - сообщила Татьяна Пахомова.