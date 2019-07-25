В Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»

20:30, 25 июля 2019, ПАИ

Жители Норвегии пожаловались на большую популяцию горбуши, которую в стране называют «российским лососем», сообщает Dagbladet.

Эту рыбу в середине XX века развёл Советский Союз в реках Кольского полуострова. Со временем рыбы стало слишком много, и сейчас она наводняет норвежские реки. Один из местных жителей заявил, что горбуша наводнила здешние реки. По его словам, он только за одно утро поймал около двадцати «русских лососей»

Норвежское научное сообщество испугалось «нашествия» горбуши и заявило, что «русские лососи» могут вытеснить местные виды и стать проблемой. Поэтому учёные призвали местных рыбаков массово убивать горбушу.