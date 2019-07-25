3,5 тысяч контейнеров для мусора установят в Псковской области

21:21, 25 июля 2019, ПАИ

В муниципальных образованиях Псковской области будут установлены ещё 3 тысячи 500 контейнеров для мусора. Об этом сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, пишет газета «Псковская правда».

Сергей Пайст отметил, что в данный момент в Псковской области установлены уже 1 тысяча 600 контейнеров, а ещё 3 тысячи 500 установят совсем скоро. По его словам, «Экопром» потратил на их покупку 30 млн рублей.

Он также сообщил, что компания постоянно закупает мешки для сбора мусора у Плюсского перерабатывающего комбината. Недавно на их закупку «Экопром» потратил 600 тысяч рублей. Мешки компания использует во время проведения масштабных мероприятий в Псковской области.

Во время дней города Пскова и молодёжного форума «Без границ» в Себежском районе компания «Экопром» обеспечивала уборку территорий праздничного пространства. В частности, в Пскове были установлены около 50 дополнительных контейнеров различной емкости, почти 2 тысячи специальных пакетов для сбора отходов. За время проведения праздничных мероприятий из Пскова вывезли около 135 кубометров мусора. А на молодежном форуме были установлены 15 контейнеров, вывезено около 35 кубометров отходов.