Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП

12:02, 26 июля 2019, ПАИ

Псковские власти хотят восстановить ограду Троицкого моста за счёт виновников ДТП. Об этом было объявлено в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов напомнил, что вопрос о необходимости взыскания через суд средств на восстановление ограды на Троицком мосту с виновников ДТП инициировал депутат городской Думы Денис Иванов. При этом замглавы города предложил в целях безопасности установить на этом мосту силовые ограждения.

Однако замглавы администрации Пскова Валентина Зубова заметила, что в данный момент Троицкий мост находится в аварийном состоянии, поэтому его нельзя нагружать какими-либо дополнительными конструкциями. По её словам, их планируется установить после реконструкции объекта.

Валентина Зубова также сообщила, что с помощью ГИБДД были установлены данные четырёх граждан - виновников ДТП, во время которых пострадали элементы ограждения на Троицком мосту. По её словам, сейчас комитет по управлению муниципальным имуществом проводит с ними досудебную претензионную работу, а если потребуется, то комитет обратится в суд для взыскания ущерба.

18 мая легковой автомобиль повредил фрагмент ограждения на Троицком мосту в Пскове. Ранее ограждения Троицкого моста в результате ДТП выбивали в 2016-м, а также 28 июля 2018 года и 4 декабря 2018 года.