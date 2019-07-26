0
13:59
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
13:16
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
12:02
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
11:52
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
11:11
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
10:44
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Еще новости
Общество

В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья. Как пишет ТАСС, соответствующий закон, ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, Совет Федерации одобрил 26 июня.

В пояснительной записке подчеркиваться, что запрет направлен на предотвращение и пресечение мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. Также закон также ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.

Кроме этого устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании, который сейчас составляет 10 тысяч рублей: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.

Микрофинансовые организации теперь смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
26 июля 2019
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
26 июля 2019
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
26 июля 2019
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
26 июля 2019
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
26 июля 2019
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
26 июля 2019
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
26 июля 2019
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году

Идет загрузка...