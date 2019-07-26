В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

13:28, 26 июля 2019, ПАИ

В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья. Как пишет ТАСС, соответствующий закон, ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, Совет Федерации одобрил 26 июня.

В пояснительной записке подчеркиваться, что запрет направлен на предотвращение и пресечение мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. Также закон также ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.

Кроме этого устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании, который сейчас составляет 10 тысяч рублей: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.

Микрофинансовые организации теперь смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).