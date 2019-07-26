К съемкам основанного на реальных событиях шпионского фильма приступят в Таллине 30 июля

17:34, 26 июля 2019, ПАИ

Остросюжетный шпионский фильм «О2», основанный на реальных событиях, начнут снимать в Таллине 30 июля. Как сообщает DELFI Эстония, режиссером картины совместного производства Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы стал Маргус Паю.

Для съемок частично воссоздадут исторический облик Таллинна, в том числе теннисные корты, которые в 30-х годах XX века находились на бульваре Каарли пуйестеэ. В дни съемок на улицах города можно будет увидеть как старинные автомобили, так и актеров в соответствующих эпохе костюмах.

Продюсер картины Эско Рипс рассказал о том, что съемки фильма, помимо Таллинна, пройдут в Нарве, Тарту, Хельсинки, Вильнюсе и многих других местах.

«Большая съемочная группа, реконструкция исторических мест, декорации и техника влияют и на бюджет картины, который составит 2,2 миллиона евро за 43 съемочных дня», — отметил он. Съемки продлятся до весны 2020 года. Планируется, что фильм выйдет на экраны осенью 2020 года.