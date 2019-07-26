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Общество

На автодороге Псков - Гдов нашли страдающую потерей памяти пенсионерку

74-летняя жительница деревни Родина Псковского района, страдающая потерей памяти, ушла из своего дома на улице Владимирской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Сообщение о том, что она ушла из дома, поступило в дежурную часть 20 июля, после чего правоохранители незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия. Оперуполномоченному уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району Алексею Воробьеву удалось найти пенсионерку ночью — она шла по автодороге Псков - Гдов. 

Родственники женщины поблагодарили полицейского за профессионализм и добросовестность, проявленные им при исполнении служебного долга. 

В ведомстве добавили, что граждане поблагодарили еще двух сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району - лейтенантов полиции Илью Монахова и Александра Испавского.

7 июля они оказали содействие женщине, которая опоздала на автобус, когда находилась вблизи деревни Богданово. Поскольку ей было необходимо срочно приехать в Псков, инспекторы остановили попутный транспорт, на котором женщина благополучно добралась до дома. 

Сотрудников, о которых шла речь, поощрят правами начальника ОМВД России по Псковскому району, отметили в ведомстве.

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