На автодороге Псков - Гдов нашли страдающую потерей памяти пенсионерку

19:30, 26 июля 2019, ПАИ

74-летняя жительница деревни Родина Псковского района, страдающая потерей памяти, ушла из своего дома на улице Владимирской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о том, что она ушла из дома, поступило в дежурную часть 20 июля, после чего правоохранители незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия. Оперуполномоченному уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району Алексею Воробьеву удалось найти пенсионерку ночью — она шла по автодороге Псков - Гдов.

Родственники женщины поблагодарили полицейского за профессионализм и добросовестность, проявленные им при исполнении служебного долга.

В ведомстве добавили, что граждане поблагодарили еще двух сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району - лейтенантов полиции Илью Монахова и Александра Испавского.

7 июля они оказали содействие женщине, которая опоздала на автобус, когда находилась вблизи деревни Богданово. Поскольку ей было необходимо срочно приехать в Псков, инспекторы остановили попутный транспорт, на котором женщина благополучно добралась до дома.

Сотрудников, о которых шла речь, поощрят правами начальника ОМВД России по Псковскому району, отметили в ведомстве.