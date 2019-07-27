Власти Пскова поздравили работников торговли с профессиональным праздником

10:41, 27 июля 2019, ПАИ

Исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили работников торговли с профессиональным праздником. Соответствующий текст поздравления опубликован на сайте муниципалитета.

Елена Полонская и Александр Братчиков отметили, что торговля — это «важнейший сектор экономики», который соединяет поселки и города, регионы и страны. По словам градоначальников, с каждым годом эта отрасль динамично развивается и именно благодаря труду работников торговли заинтересованному отношению к любимому делу повышается культура и качество обслуживания покупателей, растет сеть магазинов и кафе, расширяется ассортимент товаров и услуг.

«Ваша деятельность очень востребована среди населения, и от эффективности вашей работы напрямую зависит комфорт и благополучие наших граждан. Отдельные слова благодарности сегодня тем из вас, кто стремится улучшить обслуживание своих клиентов, подарить им больше, чем просто перечень товаров и услуг - улыбку, доброжелательное отношение», - отметили представители власти Пскова.

Кроме того, Елена Полонская и Александр Братчиков поблагодарили работников торговли за «посильную лепту», которую они вносят в в благоустройство города, приводя в порядок свои подведомственные территории. Представители власти также выразили благодарность за подготовку точек торговли к крупнейшему международному событию в Пскове в июне этого года - 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.

«По оценке гостей праздника из России и зарубежья, мы провели это мероприятие на высоком уровне, в том числе благодаря вашим стараниям и ответственному отношению к поставленным задачам», - заключили Елена Полонская и Александр Братчиков.