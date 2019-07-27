Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов

12:11, 27 июля 2019, ПАИ

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате готовятся к новому учебному году, работы проверили председатель комитета по образованию Александр Седунов и глава района Александр Баранов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Школе ремонтируют спортзал, подрядчик идет по графику и планируется, что работы завершатся к началу нового учебного года. Александр Седунов отметил высокие темпы работы подрядной организации.

Александр Седунов также осмотрел и игровую площадку около школы, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Председатель комитета дал поручение подготовить проектно-сметную документацию.

В работе комиссии также приняла участие директор средней школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова. Александр Седунов обсудил с Оксаной Филипповой возможность участия школы в грантовых конкурсах, а также реализацию на территории региона федеральных программ, входящих в состав национального проекта «Образование».

Накануне Александр Седунов проинспектировал Бежаницкую среднюю школу, где также идет ремонт спортзала. Также председатель комитета по образованию осмотрел Чихачевскую среднюю школу, где идут приготовления к открытию центра гуманитарного и цифрового образования «Точка роста».