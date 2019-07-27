Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты

13:26, 27 июля 2019, ПАИ

В Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании первого федерального организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоялось в в Национальном центре управления обороной Министерства обороны РФ под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова

Михаил Ведерников в своем выступлении отметил, что региональный оргкомитет в Псковской области действует с августа прошлого года. По словам главы региона, план подготовки и проведения мероприятий разработал с учетом мнений родственников и командования дивизии. Псковская области уже приступила к реализации намеченного плана. «Во всех случаях максимально используются региональные ресурсы, но есть ряд задач, которые требуют решения на федеральном уровне», - заявил Михаил Ведерников.

Псковский губернатор обратился к председателю оргкомитета с просьбой помочь в финансировании нескольких мероприятий. В частности средства требуются на капитальный ремонт памятника «Купол», который был установлен в 2002 году по Указу президента РФ и находится в аварийном состоянии, создание парка памяти десантников в Черехе и открытие постоянной экспозиции подвига 6-й роты в музее «Россия — моя история», который откроется совместно с Псковской епархией в 2020 году, реставрацию казарм Омского полка, ремонт воинского храма Александра Невского в Пскове и другие объекты.

Михаил Ведерников также отметил, что в России живет 67 таких семей - родственников погибших Героев, 16 из них — в Псковской области. Встречи с близкими погибших военнослужащих проходят ежегодно, им оказывают адресную помощь и сопровождение. Сейчас в рамках подготовки к памятной дате по просьбе родных и близких власти региона решают вопрос о поездке на место гибели Героев в Чеченскую Республику, а также запущен процесс согласования установки памятных бюстов воинам-десантникам. Кроме того уже началсь работа по ремонту и благоустройству домов, школ и памятных аллей. Регион также приведет в порядок дороги к месту захоронения военнослужащих.

Кроме того, глава Псковской области на заседании предложил оказать единовременную финансовую помощь всем семьям погибших из федерального бюджета

Юрий Борисов поручил подготовить пакет предложений от органов власти региона по объему необходимой финансовой поддержки для более точного рассмотрения вопроса.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоили звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Памятные мероприятия по увековечиванию их подвига ежегодно проходят в Псковской области, а 1 марта стало региональной памятной датой.