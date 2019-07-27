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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с жителями дновской деревни Скугры проблемные вопросы

В деревне Скугры Дновского района советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова обсудила с местными жителями волнующие их вопросы. Об этом Татьяна Пахомова сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, местные жители жалуются на неработающие очистные сооружения, через которые все канализационные отходы напрямую попадают в местную реку. Татьяна Пахомова напомнила, что поднимала на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым этот вопрос и его необходимо решать.

Жителей деревни также беспокоит свалка на очистных сооружениях и дым, который исходит от сжигаемого мусора, несвоевременный его вывоз и отсутствие помещения для проведения мероприятий.

«Будем работать!», - заключила Татьяна Пахомова.

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