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Общество

Псковича с признаками наркотического опьянения задержали росгвардейцы

В Пскове сотрудники ОМОН задержали местного жителя с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковсокой области.

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий, на территории микрорайона района «Завеличье» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 35-летнего гражданина с признаками наркотического опьянения. У него было изъято вещество растительного происхождения.  

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, мужчина будет привлечен к административной ответственности.

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