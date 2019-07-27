Псковича с признаками наркотического опьянения задержали росгвардейцы

14:16, 27 июля 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН задержали местного жителя с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковсокой области.

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД России профилактических мероприятий, на территории микрорайона района «Завеличье» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области задержали 35-летнего гражданина с признаками наркотического опьянения. У него было изъято вещество растительного происхождения.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, за употребление наркотических средств, мужчина будет привлечен к административной ответственности.