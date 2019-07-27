Владимир Путин погрузился на дно Финского залива почтить память погибших подводников

16:20, 27 июля 2019, ПАИ

В Финском заливе президент России Владимир Путин погрузился на дно моря для осмотра затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Семга». Как пишет ТАСС погружение продлится около часа.

Владимир Путин опустился на глубину около 50 метров. Один из водолазов в это время установит на месте гибели подлодки памятную табличку. После этого участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства, министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе подлодки Щ-308, в частности.