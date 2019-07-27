0
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
14:58
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
13:26
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
12:47
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
12:11
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
11:08
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
09:40
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
Еще новости
Общество

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива почтить память погибших подводников

В Финском заливе президент России Владимир Путин погрузился на дно моря для осмотра затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 «Семга». Как пишет ТАСС погружение продлится около часа.

Владимир Путин опустился на глубину около 50 метров. Один из водолазов в это время установит на месте гибели подлодки памятную табличку. После этого участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства, министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе подлодки Щ-308, в частности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
27 июля 2019
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
27 июля 2019
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
27 июля 2019
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
27 июля 2019
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
27 июля 2019
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
27 июля 2019
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
Поклонный крест установили на месте разрушенной часовни в Псковском районе
26 июля 2019
Поклонный крест установили на месте разрушенной часовни в Псковском районе

Идет загрузка...