Голливудские актёры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон отдохнули в Таллине

11:33, 28 июля 2019, ПАИ

Звёзды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон отдохнули в ресторане F-Hoone в Таллине. Он расположен на территории креативного городка Теллискиви, пишет портал delfi.ee.

В Таллине актёры находятся уже около месяца. Они участвуют в съёмках фильма «Tenet». Картину снимает Кристофер Нолан («Догма», «Принцип»). В фильме, кроме Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона, задействованы Клеманс Поэзи, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики и другие.

Съёмки картины стартовали летом. В Таллине они велись на Лаагна теэ и Пярнуском шоссе. Сниматься картина будет в семи странах, среди которых также Италия и Индия.