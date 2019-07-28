0
09:15
Парадом пограничных катеров отметят в Пскове День военно-морского флота
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
14:58
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
13:26
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
12:47
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
12:11
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
11:08
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
Еще новости
Общество

Голливудские актёры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон отдохнули в Таллине

Фото - delfi.ee

Звёзды Голливуда Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон отдохнули в ресторане F-Hoone в Таллине. Он расположен на территории креативного городка Теллискиви, пишет портал delfi.ee. 

В Таллине актёры находятся уже около месяца. Они участвуют в съёмках фильма «Tenet». Картину снимает Кристофер Нолан («Догма», «Принцип»).   В фильме, кроме Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона, задействованы Клеманс Поэзи, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики и другие.

Съёмки картины стартовали летом. В Таллине они велись на Лаагна теэ и Пярнуском шоссе. Сниматься картина будет в семи странах, среди которых также Италия и Индия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Парадом пограничных катеров отметят в Пскове День военно-морского флота
28 июля 2019
Парадом пограничных катеров отметят в Пскове День военно-морского флота
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
27 июля 2019
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
27 июля 2019
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
27 июля 2019
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
27 июля 2019
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
27 июля 2019
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
27 июля 2019
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области

Идет загрузка...