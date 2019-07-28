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Общество

Российский прогулочный катер сел на мель в латвийской части Балтийского моря

В латвийской части Балтийского моря сел на мель прогулочный катер с российским номером  Delta 400 SW. Это случилось сегодня, 28 июля, сообщает портал tvnet.lv.

На мель катер сел вблизи города Павилоста в Латвии. Отмечается, что на побережье начались спасательные работы, для которых привлекли трактор.

Павилоста — город на западе Латвии, который находится в 180 километрах к западу от Риги и в 40 километрах к северу от Лиепаи.

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