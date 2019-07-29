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Общество

Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»

 

Несколько российских проектов попали в шорт-лист финалистов премии международного архитектурного фестиваля, так называемого архитектурного «Оскара». Среди них проект жилого комплекса на берегу реки Великой в Пскове, созданный архитектурным бюро «Студия 44», пишет издание bfm.ru.

Кроме псковского комплекса, в шорт-лист от России вошли проект стадиона в Сыктывкаре, проект по разработке архитектурной концепции и генерального плана территории «Парка будущих поколений» в Якутске, здание подмосковного образовательного центра «Гимназия имени Примакова», музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, концертный зал «Зарядье», московские проекты - госпиталь и центр материнства «Коммунарка», клубный комплекс Рассвет Loft Studio, RED 7 — премиальный дом на Садовом кольце, центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, проект редевелопмента территории Бадаевского пивзавода.

В общей сложности в шорт-лист премии отобраны 534 проекта из 70 стран. Награды будут вручены в 33 номинациях. Победителей объявят на церемонии WAF в начале декабря в Амстердаме.

Проект «Студии 44» в Пскове — жилой комплекс с реставрацией и приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Электростанция тепловая» (ТЭЦ). ТЭЦ-18 расположена в самом центре Пскова, рядом с Мстиславской башней Окольного города. Здание ТЭЦ – объект культурного наследия регионального значения. Оно не типовое, авторское, его построил ленинградский архитектор Андрей Оль.

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