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«Псков-747» вылетел из кубка России по футболу

Футбольный клуб «Псков-747» проиграл великолукской команде «Луки-Энергия» в матче 1/128 финала олимп-кубка России по футболу 2019-2020 годов и вылетел из турнира, сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу великолучан. Гол с пенальти на 33-й минуте забил Леонид Решетников. Судья назначил пенальти из-за того, что мяч попал в руку защитнику псковичей Кириллу Турчину.

Год назад великолучане также со счётом 1:0 обыграли псковичей. В следующем раунде кубка России великолучане сыграют с командой «Ленинградец» (Ленинградская область).

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