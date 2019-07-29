33 машины псковской автошколы арестовали приставы за миллионные долги

14:17, 29 июля 2019, ПАИ

В Пскове приставы арестовали у автошколы 33 машины за миллионные долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Организация просрочила выплату задолженности в 5 миллионов рублей. Начиная с 2018 года у приставов находится на исполнении 47 дел. Из них около 40 производств - налоговые платежи. В итоге приставы арестовали 33 автомобиля автошколы: ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, «Киа», «Рено», «Шевроле», а также мотоциклы. Общая сумма арестованного имущества превысила 4 миллионв рублей.

В ведомстве пояснили, если организация не сможет рассчитаться по долгам, все автомобили будут переданы на реализацию, а деньги будут перечислены в счет уплаты долгов.