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Общество

Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел

Фото: Андрей Степанов

«На территории Псковской области массовой гибели пчелосемей не наблюдается», - настаивает председатель комитета по по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, во многих регионах России пасечники жалуются на гибель пчел, что становится причиной сокращения объемов добываемого меда. В Псковской области ситуация находится под контролем, поводов для беспокойства нет, уточнили в комитете.

Эксперты связывают гибель пчел в стране и в мире с применением опасных пестицидов, которыми обрабатывают поля в надежде получить высокий урожай. В Псковской области все мероприятия по опрыскиванию технических культур проводятся исключительно с соблюдением федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». «Сельскохозяйственные товаропроизводители перед обработкой пестицидами и агрохимикатами размещают объявление о дате и сроках проведения работ в средствах массовой информации и лично объезжают хозяйства, занимающиеся разведением пчел в целях предупреждения о проводимых работах», - добавил Николай Романов.

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