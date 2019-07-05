Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа

11:45, 05 июля 2019, ПАИ

17 августа в Пскове в девятый раз состоится традиционный Медовый фестиваль. Праздник пройдёт в Детском парке с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждет гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели. Будут работать развлекательные площадки, пройдут конкурсы, выступят артисты.

Подробная программа фестиваля будет опубликована позднее.

Желающим участвовать в медовом празднике, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский медовый праздник хорошо известен за пределами региона. В 2013 году фестиваль стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Псковское агентство информации (Медиахолдинг Псковской области) при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».