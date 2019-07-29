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Общество

Животноводческую продукцию трех белорусских предприятий запретили поставлять в Россию

В Россию запретили поставку продукции животноводства трех предприятий Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.

Под запрет с 28 июля попали «Бетпак», поскольку в консервах из говядины повторно выявили ДНК курицы, Молодечненский молочный комбинат в связи с повторным превышением количества дрожжей в твороге, а также «Витконпродукт» — в мясе птицы специалисты повторно нашли метаболиты нитрофуранов.

С 29 июля Россельхознадхор снял запрет на ввоз продукции Гомельского белково-жирового завода.

Ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля над десятью предприятиями в связи с обнаружением первичного нарушения ветеринарных требований России и ЕАЭС.

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