Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников

15:13, 29 июля 2019, ПАИ

Второй волонтерский лагерь «Волонтерская усадьба» прошел на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком XII-XIX веков» в селе Волышово Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

В НПЦ подчеркнули, что непогода в первую неделю отразилась на скорости работ и ее объемах. Всего было задействовано более 40 добровольцев, включая местных жителей. Работы начались 15 июля и завершились 26 июля.

Кирпичную кладку голубятни, восстановленной волонтёрами летом 2018 года, покрыли известковым раствором, восстановили штукатурку, предохраняющую кладку от вымывания и выветривания, поскольку имелись существенные повреждения кладочного материала, а в некоторых местах была отмечена полная утрата кирпича.

В НПЦ пояснили, что штукатурные работы на объекте не влияют на сохранность колоннады, но сохраняют кладку стен и предохраняют от появления микротрещин и дальнейшей деформации стен.

Научно-производственный центр выразил благодарность ООО «АЖИО» и лично председателю Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нине Шангиной за предоставленные реставрационные материалы и проведённый специалистами компании «Рунит» мастер-класс.

Территорию парадного двора – вокруг беседки, дома управляющего и церкви Спаса — волонтеры расчистили от дикорастущей поросли, что позволило сделать памятники хорошо обозримыми. «Растения, составляющие историческую территорию парка и дубовых аллей, затронуты не были», — отметили в НПЦ.

Также Научно-производственный центр поблагодарил методиста отделения средней общеобразовательной школы №1 города Порхова» «Центр детского творчества» Надежду Яковлеву и Наталью Жукову (село Волышово), которые «сумели заинтересовать своих учеников и привлечь их к активной волонтёрской деятельности».