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Общество

Открытое первенство по конному спорту состоялось в Пскове в честь Дня города

В деревне Сорокино Псковского района на базе спортивного комплекса «Руно» состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы «Надежда» по конному спорту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «город Псков», соревнования были посвящены Дню города, в них приняли участие 14 спортивных пар в 25 стартах.  

Тренер-преподаватель школы «Руно» Елена Иванова также рассказала, что в тесте «Предварительный заезд А. Дети» в зачете «дети» 1-е и 2-е места завоевала Дарина Олифиренко, на третьем оказалась Анна Ануриева.  В зачете «юноши» «золото» и «серебро» взяла Ольга Слободзян, «бронзу» - Дарья Архипова.

В тесте «Предварительный приз В. Дети» в зачете «дети» первое место заняли Дарина Олифиренко, второе и третье - Ольга Слободзян.

Кроме того, в тесте «Special C 2008» в зачете «юноши» на 1 строчке оказалась Дарья Архипова, на второй Валерия Воробьева, а «бронзу» завоевала Евгения Андреева. В зачете «дети» победила Дарина Олифиренко, второе место у Александры Петровой, третье – у Василия Васькова.

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