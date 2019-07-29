Более 300 млн рублей потратили на ремонт дорог в Пскове во время подготовки к Ганзе

17:09, 29 июля 2019, ПАИ

Во время подготовки к Ганзейским дням в Пскове отремонтировали дороги на 335,4 млн рублей, были приведены в порядок 28 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 29 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, 72 ганзейских города приняли участие в фестивале, на ремесленном рынке свои продукты представили 535 мастеров народного творчества. Кроме того, как отметил сити-менеджер, все 13 сценических площадок сопровождались пунктами общепита, всего их было 2,5 тысячи. А 740 волонтеров выполнили свои задачи на Ганзе.

Глава администрации Пскова также рассказал, что все 106 мобильных биотуалетов обслуживались по 5 раз каждый.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что за две недели удалось достичь того облика города, «которого хотелось бы видеть». По его словам, достигнутые результаты не идеальны, но это тот минимум, ниже которого «опускаться недопустимо». «Это тот минимум качества, который я буду требовать», - заключил глава региона.