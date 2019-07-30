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Общество

Владимир Воробьев: В Пскове должен быть кадетский корпус имени героев 6-й роты

В Пскове должно быть открыто президентское кадетское училище имени воинов-десантников 6-й роты, уверен заместитель главы Пскова Владимир Воробьев — отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чеченской республике в 2000 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Владимир Воробьев рассказал, что вопрос создания президентского кадетского училища имени павших Героев обсуждался на днях на первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига десантников в Москве под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова, в котором Владимир Воробьев участвовал лично. Кроме того, согласованное решение по вопросу кадетского корпуса приняли на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Пскове.

Владимир Воробьев отметил, что открытие в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя павших героев — это большая честь и дань памяти десантникам, положившим свои головы в Аргунском ущелье. «А для юного поколения будущих военнослужащих — возможность воспитываться на примере псковичей-героев», — сказал он.

Кроме этого, федеральный оргкомитет рассмотрел возможность включения материалов о подвиге 6-й роты в курс новейшей истории России среднего общего образования. Прорабатывается вопрос установления общероссийской памятной даты в честь воинов-десантников.

В пресс-службе отметили, что главам субъектов, в которых проживают родственники погибших, рекомендовали направить в оргкомитет предложения по увековечению памяти 6-й роты: присвоению улицам имен воинов-десантников, установлению бюстов героев, созданию экспозиций в музеях, уголков памяти в школах.

В рамках подготовки к 20-летию подвига решается вопрос об организации поездки родственников на место гибели 6-й роты, начался ремонт и благоустройство объектов, названных в честь Героев-десантников, в планах также отремонтировать дороги к месту захоронения военнослужащих.

Отдельное внимание на заседании оргкомитета было уделено региональному плану памятных мероприятий, разработанному с учетом пожеланий родственников и командования дивизии.

В пресс-службе рассказали о том, что Михаил Ведерников обратился к Юрию Борисову с просьбой оказать содействие в финансировании ряда мероприятий, требующих федеральной поддержки. Речь идет о капитальном ремонте памятника «Купол» и создании парка памяти десантников в Черехе, об открытии панорамы подвига 6-й роты в музее «Россия - моя история», который планируется открыть совместно с Псковской епархией в 2020 году, реставрации казарм Омского полка, ремонте воинского храма Александра Невского в Пскове и других объектах.

По итогам выступления губернатора Юрий Борисов поручил подготовить пакет предложений от органов власти региона по объему необходимой финансовой поддержки для более детального рассмотрения вопроса.

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  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
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