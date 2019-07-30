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11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
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Общество

11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

В Пскове торговый комплекс «ПИК60» отметил свой 11-й день рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По их словам, к началу праздника собралось много гостей и покупателей, которые пришли поздравить торговый комплекс и принять участие в розыгрыше призов, их предоставили магазины Torex, Glance, M Style Shoes, KIM, «Елена», «Рив Гош», «Мир красоты», Paese, «Спортландия», «1000 и 1 сумка», Н20, «Шарм и стиль», Podio и «Красотка».

  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина
  • День рождения ТРК "ПИК60"
    Фото: Татьяна Родина

Главные призы - телевизор и годовой абонемент в аквапарк предоставили магазин DNS и аквапарк «Акваполис». Кроме того, интернет-магазин продуктов питания www.edavholoda.ru раздал гостям более 200 порций мороженого.

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