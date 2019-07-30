11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

12:58, 30 июля 2019, ПАИ

В Пскове торговый комплекс «ПИК60» отметил свой 11-й день рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По их словам, к началу праздника собралось много гостей и покупателей, которые пришли поздравить торговый комплекс и принять участие в розыгрыше призов, их предоставили магазины Torex, Glance, M Style Shoes, KIM, «Елена», «Рив Гош», «Мир красоты», Paese, «Спортландия», «1000 и 1 сумка», Н20, «Шарм и стиль», Podio и «Красотка».



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина























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