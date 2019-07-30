Билеты со скидкой могут приобрести псковичи 30 и 31 июля на спектакли драмтеатра

13:45, 30 июля 2019, ПАИ

30 и 31 июля на отдельные репертуарные спектакли августа в афише Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина можно приобрести билеты со скидкой 50%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Скидки действуют на постановки «Очень громкая премьера» (24 августа в 18:00), «Ревизор» (29 августа в 19:00).

Псковский театр драмы ввел новые правила продажи билетов на спектакли. За один-два месяца до постановки можно купить билет со скидной в 50%. Для этого нужно приобрести билет до 1 числа месяца, в котором пройдет спектакль. Начиная с 1 числа билеты на все спектакли данного месяца будут продаваться без скидок.

Правило распространяется только на постановки, идущие на Большой сцене драмтеатра и только при покупке в кассе театра.

С 1 августа откроется льготная продажа на спектакли Большой сцены на 28 сентября, 18:00 «Очень громкая премьера» и на 29 сентября, 18:00 «Ревизор».

Касса театра работает с 11:00 до 19:00 ежедневно, обед с 15:00 до 16:00.