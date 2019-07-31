55 единиц оружия изъяли в Псковской области за нарушения условий хранения

14:51, 31 июля 2019, ПАИ

В Псковской области с 22 по 26 июля в рамках операции «Арсенал» были изъяты 55 единиц гражданского оружия и 700 боеприпасов за нарушения условий хранения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в рамках операции «Арсенал» были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе операции специалисты провели более 700 проверок условий хранения оружия. За нарушения к административной ответственности привлечены 39 граждан.