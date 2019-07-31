Более шести лет проведёт в тюрьме житель Пустошкинского района, зарезавший собутыльницу

16:19, 31 июля 2019, ПАИ

Шесть лет и три месяца проведет в тюрьме 37-летний житель Пустошкинского района за убийство знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Трагедия произошла 7 апреля. Мужчина выпивал спиртное со знакомой женщиной, когда между ними произошел конфликт, обусловленный его неприязнью к собутыльнице. Желая смерти знакомой, преступник одним ударом ножа в область груди убил женщину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В прокуратуре добавили, что отбывать наказание виновному предстоит в исправительной колонии строгого режима.