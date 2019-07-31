В России планируют сократить срок получения разрешения на использование радиочастот

22:03, 31 июля 2019, ПАИ

Правительство России внесло в Государственную думу проект изменений в закон о связи, который предусматривает сокращение срока получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, пишет РИА Новости.

Таким образом, срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения сократиться с 55 до 40 рабочих дней. Отмечается, что принятие закона будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России.

Проект закона подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций для исполнения дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики страны и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.