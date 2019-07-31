Фестиваль пляжного волейбола пройдет в Пскове 1 августа

22:20, 31 июля 2019, ПАИ

Фестиваль пляжного волейбола пройдет в Пскове на городском пляже 1 августа в 11:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на нем выберут лучших волейболистов среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления.

В соревнованиях примут участие команды администрации Псковской области и восьми муниципалитетов - городов Псков и Великие Луки, Красногородского, Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов.

От муниципального образования «Город Псков» в спортивном фестивале примут участие депутат Псковской городской Думы Константин Болотин, сотрудник аппарата Думы Любовь Воинова, и. о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков, консультант управления по градостроительной деятельности администрации города Андрей Богемов и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Фестиваль организовали администрация региона, комитет по спорту Псковской области и региональная федерация волейбола.