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Общество

Фестиваль пляжного волейбола пройдет в Пскове 1 августа

Фестиваль пляжного волейбола пройдет в Пскове на городском пляже 1 августа в 11:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на нем выберут лучших волейболистов среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления.

В соревнованиях примут участие команды администрации Псковской области и восьми муниципалитетов - городов Псков и Великие Луки, Красногородского, Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов.

От муниципального образования «Город Псков» в спортивном фестивале примут участие депутат Псковской городской Думы Константин Болотин, сотрудник аппарата Думы Любовь Воинова, и. о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков, консультант управления по градостроительной деятельности администрации города Андрей Богемов и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Фестиваль организовали администрация региона, комитет по спорту Псковской области и региональная федерация волейбола.

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