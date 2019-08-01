Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона

11:44, 01 августа 2019, ПАИ

Состояние объектов ЖКХ в Псковской области неудовлетворительное, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами 1 августа. Он подчеркнул, что на протяжении нескольких десятилетий в регионе и в целом по стране не вкладывались достаточные средства для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Псковского агентства информации. Все это привело к осложнению ситуации в системе. «В настоящее время очень и очень тяжелая ситуация складывается с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем износ сетей составляет больше 78 процентов, некоторые изношены на 100 процентов. Это говорит о том, что ремонтировать их почти невозможно. Объем средств требуется большой, больше 10 млрд рублей, чтобы привести сети в нормативное состояние, плюс затраты на проектно-сметную документацию», - отметил Сергей Грахов.

Глава ведомства уточнил, что региональные власти ориентированы на обновление ЖКХ Псковской области, обсуждаются меры выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на финансовые трудности изыскиваются средства для ремонта и модернизации объектов ЖКХ на местах. «Однако местных подрядчиков мало, которые выходили бы на конкурсы. Много конкурсов признано несостоявшимися из-за малого количества заявок», - добавил Сергей Грахов. Он уточнил, что сегодня для работ привлекаются подрядчики из других регионов страны.