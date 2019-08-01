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Общество

Сергей Грахов призвал псковичей участвовать в программе энергоэффективности

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов призвал собственников многоквартирных домов в регионе участвовать в программе энергоэффективности, которая предполагает возвращение значительной части потраченных на капитальный ремонт средств. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшейся 1 августа пресс-конференции.

Программу энергоэффективности реализует Фонд содействия реформированию ЖКХ. В случае, если проведённый капитальный ремонт многоквартирного дома специальная комиссия признает энергоэффективным, то в течение года через Фонд из федерального бюджета будут возвращены 80% вложенных в работы денег.

Сергей Грахов отметил, что в Псковской области пока нет домов, которые участвовали бы в этой программе, а вот жители Калининградской области ею активно пользуются. Он добавил, что если псковичи решат стать участниками программы, то им необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта.

Председатель комитета также остановился на вопросе установки поквартирных счетчиков на энергоресурсы. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда без счетчиков жить выгоднее», - сказал он и пояснил, что, если по нормативу семья платит за 3 кубометра воды без счетчика, то Горводоканал по факту поставляет им ещё 8 кубометров, которые никак не учитывается.

Сергей Грахов добавил, что в рамках программы «Умный город» в будущем планируется устанавливать «умные» электроводомеры, которые автоматически передают данные диспетчеру и позволяют ему отключить, не выходя из кабинета, поставку воды за долги. На сегодняшний день в Москве уже порядка 150 домов оборудованы такими устройствами.

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