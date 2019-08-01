Минобороны увеличит оклад контрактникам младшего состава

14:21, 01 августа 2019, ПАИ

Военнослужащие по контракту из числа младшего состава будут получать 50% надбавки к ежемесячному денежному содержанию с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, об это заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Такую надбавку получат солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. В эти категории входят первичные воинские должности: стрелок, маскировщик, дорожник, пулеметчик, снайпер, старший сапер, старший гранатометчик, командир танка, начальник автодрома и начальник бюро пропусков.

Сергей Шойгу пояснил, что это делается для исполнения указаний президента России Владимира Путина, чтобы повысить уровень социальной защищенности контрактников младшего состава.

Также с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка для водителей категорий «С», «D» и «СЕ», добавил министр. Помимо этого, планируется увеличить выплаты за наем жилья солдатам, сержантам и прапорщикам.