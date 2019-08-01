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Общество

Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет

Фото Дарьи Хватковой

30-е и 31-е июля 2019 года в Пскове оказались самыми холодными днями за период метеонаблюдений с 1930-го года, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она отметила, что в эти дни были установлены так называемые «антирекорды» — температуры оказались самыми низкими за последние 89 лет.

Тала Нещадимова рассказала, что 30 июля в Пскове воздух прогрелся лишь до 16,0°C, в тот же день в 1945-м году температура воздуха составляла 17,3°C  гр, а в 1974-м году — 17,6°C.

«31 июля в Пскове была зафиксирована температура 14,7°C, в этот день в 1945-м было 17,9°C», — добавила Тала Нещадимова.

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