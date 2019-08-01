Наделить учителей статусом госслужащего предложили в России

20:25, 01 августа 2019, ПАИ

В России предложили наделить статусом госслужащего учителей, врачей и всех социальных работников. С соответствующей инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По мнению Бориса Чернышова, помимо статуса госслужащего этим работникам следует предоставить социальные гарантии и дополнительные льготы при получении квартир.

Также депутат предлагает пересмотреть в отношении учителей пенсионные коэффициенты, и положительно решить все вопросы с их отдыхом и проездом на общественном транспорте по всей территории России.