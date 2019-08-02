Годовалый мальчик пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе

10:17, 02 августа 2019, ПАИ

Годовалый мальчик пострадал в дорожно-транспортном происшествии на 372-м километре автодороги Санкт-Петербурге - Невель в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 1 августа в 9:00. 34-летний водитель KIA Сeed при перестроении на свою полосу движения, после обгона, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso Canter, который поворачивал налево. За рулём грузовика был 39-летний водитель.

В результате аварии ранения получили водитель KIA Сeed и два его пассажира: ребёнок и 30-летняя женщина.