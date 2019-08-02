0
13:03
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
11:54
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
10:39
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
09:13
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
09:00
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
22:46
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
18:13
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
Еще новости
Общество

Годовалый мальчик пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе

Годовалый мальчик пострадал в дорожно-транспортном происшествии на 372-м километре автодороги Санкт-Петербурге - Невель в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 1 августа в 9:00. 34-летний водитель KIA Сeed при перестроении на свою полосу движения, после обгона, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso Canter, который поворачивал налево. За рулём грузовика был 39-летний водитель.

В результате аварии ранения получили водитель KIA Сeed и два его пассажира: ребёнок и 30-летняя женщина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
02 августа 2019
Александр Котов: Мы гордимся ВДВ России!
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
02 августа 2019
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
02 августа 2019
Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
02 августа 2019
Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
02 августа 2019
Август в Пскове не ожидается аномально холодным
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
01 августа 2019
Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
01 августа 2019
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
01 августа 2019
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи

Идет загрузка...