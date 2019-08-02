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Общество

Участок улицы Дружбы реконструируют в Великих Луках почти за 59 млн рублей

Реконструировать участок улицы Дружбы от улицы Дьяконова до улицы Мурманской планируется в Великих Луках почти за 59 млн рублей. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит реконструировать проезжую часть, тротуары и ливневую канализацию. При этом аукцион предусматривает установку уличного освещения, переустройство инженерных сетей и кабелей связи, электроснабжение и последующую организацию дорожного движения, которая включает в себя установку дорожных знаков, пешеходного ограждения и разметку проезжей части. Также на этом участке дороги обустроят газоны и установят бетонные урны.

Окончание работ запланировано на 30 ноября. Гарантийный срок по верхнему слою асфальтобетонного покрытия должен составить 4 года, а по бортовому камню – 2 года.

Желающие могут подать заявки на участие в аукционе до 11:00 7 августа. Аукцион пройдет в тот же день в 15:00. Максимальная цена контракта — 58 млн 779 тысяч 758 рублей 56 копеек. Профинансирует работы бюджет Великих Лук за счет субсидии из областного бюджета (99%) и собственных средств (софинансирование составит 1%).

Заказчиком выступило управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук.

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