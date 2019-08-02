Силовой Чемпионат Мира по воркауту впервые состоится в Пскове

16:05, 02 августа 2019, ПАИ

24 августа в Пскове состоится силовой Чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие более 50 атлетов из более чем 18 стран. Псков представят спортсмены сообщества Street Workout Pskov, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Турнир пройдет в два этапа: силовой и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам состязаний победители получат звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенном весе.

Для гостей соревнований будут также организованы силовые конкурсы и мастер-классы от профессиональных спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Чемпионат состоится при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают Международная Федерация воркаута, а почетными гостями станут президент Всемирной Федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Соревнования откроются в 13:00 на улице Воеводы Шуйского, 9.

В 2018 году в Пскове прошел один из этапов Кубка мира по воркауту, регион тогда посетили более 20 титулованных мировых спортсменов. Развитие воркаута в регионе — результат сотрудничества администрации Псковской области и Федерации воркаута России.