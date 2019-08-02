Вечер памяти отца Павла Адельгейма состоится в Пскове

22:00, 02 августа 2019, ПАИ

Вечер «Сохранение памяти» об отце Павле Адельгейме пройдет в Пскове 5 августа, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В фойе Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина представят новые издания о батюшке, состоится показ фильма из цикла «Праведники», снятого телеканалом «Культура» в 2019 году. Начнется «Сохранение памяти» в 16:00.

В этот же день в храме святых Жен Мироносиц (улица Коммунальная, 27) в 9:00 пройдет божественная литургия, а в 10:30 на могиле отца Павла Адельгейма состоится панихида.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон называл отца Павла Адельгейма одним из многих выдающихся священников Псковской епархии и подчеркивал, что он с большим уважением относится к его памяти.

Отец Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. После ареста матери жил в детдоме, затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казахстане. Из Казахстана переехал в Киев к родственникам.

В 1954 году он стал послушником Киево-Печерской Лавры. В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, поступил в Киевскую Духовную семинарию, откуда был исключён в 1959 году игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. В том же году рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедральному собору.

В 1964 году отец Павел окончил Московскую Духовную академию и был назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.

В том же году его арестовали за распространение самиздата по статье 190-1 «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». В течение года пробыл во внутренней тюрьме КГБ в Бухаре. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей за «клевету на советский строй». В 1971 году, в связи с волнениями в ИТУ посёлка Кызыл-Тепа, потерял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Красноводске.

С 1976 года — клирик Псковской епархии. В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц в Пскове отец Павел Адельгейм открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов, а в 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи - приют для сирот-инвалидов.

До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц, а в последние годы жизни служил в нём.

5 августа 2013 года был убит у себя дома кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме.

Вечером 5 августа убийца взял кухонный нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения батюшка скончался на месте происшествия.

Согласно заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемого в убийстве поместили в психиатрическую больницу.