Авиация Минобороны потушила лесные пожары в Сибири на площади свыше 750 га

17:19, 04 августа 2019, ПАИ

За четыре дня авиация Минобороны России потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 га. Как пишет ТАСС, 94 вылета совершили самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, 153 вылета – вертолеты Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО.

4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 24 вылета – они сбросили на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации за 37 вылетов сбросили на очаги горения 650 тонн воды.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие экипажи Ил-76 из Псковской области.