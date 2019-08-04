0
18:01
Оксана Федорова выберет победителя Всероссийского детского конкурса красоты и талантов
16:13
Умер певец Вилли Токарев
15:13
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
14:57
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
13:48
Передвижные медицинские комплексы поступили в три больницы Псковской области
13:07
Дожди и грозы ожидаются на предстоящей неделе в Пскове
12:00
Актриса Наталья Бочкарева провела день рождения в Псково-Печерском монастыре
Еще новости
Общество

Авиация Минобороны потушила лесные пожары в Сибири на площади свыше 750 га

За четыре дня авиация Минобороны России потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 га. Как пишет ТАСС, 94 вылета совершили самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, 153 вылета – вертолеты Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО.

4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 24 вылета – они сбросили на охваченные огнем лесные массивы 1008 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации за 37 вылетов сбросили на очаги горения 650 тонн воды.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие экипажи Ил-76 из Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Федорова выберет победителя Всероссийского детского конкурса красоты и талантов
04 августа 2019
Оксана Федорова выберет победителя Всероссийского детского конкурса красоты и талантов
Умер певец Вилли Токарев
04 августа 2019
Умер певец Вилли Токарев
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
04 августа 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
04 августа 2019
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
Передвижные медицинские комплексы поступили в три больницы Псковской области
04 августа 2019
Передвижные медицинские комплексы поступили в три больницы Псковской области
Дожди и грозы ожидаются на предстоящей неделе в Пскове
04 августа 2019
Дожди и грозы ожидаются на предстоящей неделе в Пскове
Актриса Наталья Бочкарева провела день рождения в Псково-Печерском монастыре
04 августа 2019
Актриса Наталья Бочкарева провела день рождения в Псково-Печерском монастыре
Александр Котов поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд
04 августа 2019
Александр Котов поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд

Идет загрузка...