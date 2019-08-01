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Общество

Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири

Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации Минобороны России из Псковской области отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров. Как пишет РИА Новости, экипажи также вылетели из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской и Ульяновской областей.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов имеют опыт тушения природных пожаров. По маршруту следования летчики ВТА преодолеют более 4 тысяч километров.

31 июля президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

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