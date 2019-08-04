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Общество

Оксана Федорова выберет победителя Всероссийского детского конкурса красоты и талантов

Instagram Оксаны Федоровой

Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова стала почетным членом жюри Всероссийского детского конкурса красоты и талантов «TopModel Superstar Kids 2019». Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Друзья, сейчас у молодежи столько возможностей проявить свои таланты, показать себя. И это замечательно. Когда я росла, все конкурсы отграничивались только стенами школы», – рассказала Оксана Федорова.

Телеведущая отметила, что ее часто приглашают в состав жюри различных конкурсов. «Я очень люблю наблюдать за детьми, за их развитием, ведь каждый выход на сцену даёт новый толчок и вдохновение», – добавила она.

Финал конкурса «TopModel Superstar Kids 2019» состоится 8 августа в «Golden Palace» в Москве.

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