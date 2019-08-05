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Общество

Мы должны побороться за создание кадетского корпуса в Пскове – Михаил Ведерников

«Учитывая юбилейную дату подвига 6-й роты, мы должны побороться за создание в Пскове кадетского корпуса», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оргкомитета 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев выразил мнение, что корпус нужно назвать именем 6-й роты. «Это наша дивизия, наша рота и кадетский корпус должен быть в Пскове. Это наше мнение, родителей, ветеранов, псковичей», - подчеркну он.

По мнению Владимира Воробьева, кадетский корпус должен финансироваться за счет Министерства обороны РФ. Он заявил, что в корпусе должна быть «добротная спортивная база», бассейны, залы для культурно-массовых мероприятий, столовая.

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  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
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